В правительстве рассмотрят вопрос о выделении средств на оснащение перинатального Центра в Хасавюрте

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в сопровождении министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой посетил перинатальный центр в Хасавюрте.

Делегация ознакомилась с оснащением медицинского учреждения, пообщалась с персоналом.

Центр работает с января 2015 года. Ежегодно в перинатальном центре проходит более 5,5 тысяч родов.

Медикам центра удается выходить новорожденных весом 500 грамм.

Учреждение относится к третьей А группе родовспомогательных учреждений. К этой категории относятся акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

После осмотра центра, глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов дал высокую оценку организации работы в учреждении, а также поблагодарил медперсонал и главврача за благородный и тяжелый труд, который помогает беременным дагестанкам обрести радость материнства с наименьшим риском для своего здоровья и здоровья ребенка.

Абдулмуслимов положительно оценил организацию работы в перинатальном центре, а также выслушал пожелания руководства медучреждения.

По итогам визита премьер поручил Минэкономразвития и Минздраву РД проработать вопрос строительства пищеблока в центре, а также предусмотреть финансирование на его дооснащение.