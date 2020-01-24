В Правительстве обсудили вопросы по строительству канализационного коллектора «Каспийск — Махачкала»

Вчера, 23 января, премьер-министр республики Артем Здунов провел совещание, на котором обсуждался вопрос постройки канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала». Здунов заявил, что решением Правительства страны назначен исполнитель работ, и попросил доложить о ходе проводимых мероприятий на объекте.

Выступая по данному вопросу 1-й зам.министра строительства и ЖКХ республики Мурад Алиев рассказал, что прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо собрать документы по проектированию объекта.

На совещании обсудили обязательные действия, которые нужно совершить до начала строительных работ на объекте.

Председатель Правительства республики поручил ответственным лицам следить за сроками составления проектно-сметной документации, и распорядился приступить к проектированию и закончить за короткие сроки, чтобы войти в государственную программу Министерства строительства России.