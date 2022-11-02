В Правительстве обсудили вопросы эффективного использования земель отгонного животноводства

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросу эффективного использования земель отгонного животноводства региона.

Открывая совещание, премьер-министр напомнил, что в Дагестане земли сельскохозяйственного назначения занимают более 86%, из них 64% — это сельхозугодия.

В своем выступлении премьер-министр коснулся и вопроса неэффективного использования земель отгонного животноводства.

Большинство этих земель остаются невостребованными в обороте, так как некоторыми сельхозтоваропроизводителями, расположенными в основном на территории Кизлярской, Тарумовской, Ногайской, Бабаюртовской зонах отгонного животноводства, практически не осуществляется перегон скота на летние пастбища. Там отдельные земельные массивы зимних пастбищ начали деградировать, идет вторичное засоление, переуплотнение, опустынивание, что является причиной вывода из сельскохозяйственного оборота указанных земель», — уточнил премьер.

Вместе с тем, он добавил, что за последние несколько лет на этих землях проводится определенная работа, в частности, фитомелиоративная, благодаря которой около 20 тыс. гектаров уже введены в оборот.

Не оставил без внимания Абдулмуслимов и факт ежегодно увеличивающихся капитальных строений на границах муниципальных районов, где расположены скотопрогонные трассы и площадки.

У нас, как я уже сказал, одна задача – эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения под сельскохозяйственные нужды», — подчеркнул Абдулмуслимов.

В настоящее время для ведения отгонного животноводства пастбищами в Северной зоне пользуются 790 хозяйств из 37 районов. Нагрузка на существующие зимние пастбища в пределах северного Дагестана составляет в среднем 2 головы овец на гектар при норме 1,0.

Процессы деградации пастбищ опережают темпы работ по их восстановлению, и эта тенденция приобретает разрушительный характер.

В 2021 году на землях отгонного животноводства Дагестана на зимних пастбищах зимовало 1,4 млн голов мелкого рогатого скота, 173 тысячи КРС, и 2,5 тыс. голов лошадей.

Одной из важных проблем, с которой сталкивается министерство в своей деятельности – это проблема застроенности скотопрогонных трасс, что ежегодно создает большие проблемы в период перегона скота с зимних пастбищ на летние и обратно. Из-за этого возникают спорные ситуации и конфликты между чабанами и землепользователями. За истекший период произошли большие изменения, часть скотопрогонных трасс оказалась внутри населённых пунктов. В горных районах на многих участках разрушены переправы, мосты, смыты дороги.

В этой части проводится работа с органами местного самоуправления по подготовке предложений по прокладке новых скотопрогонных трасс с учетом фактического перегона скота, а также рассматриваются варианты обмена на прилегающие земельные участки, сформированные из муниципальных земель в соответствии с действующим законодательством», — рассказал Аджеков.

По состоянию на 1 ноября предварительные варианты обмена уже представлены и прорабатываются совместно с следующими муниципальными районами: Кайтагский, Тарумовский, Карабудахкентский, Кумторкалинский, Буйнакский, Казбековский, Докузпаринский, Дербентский, Магарамкентский, Ахтынский, Кизилюртовский, Хасавюртовский и администрацией ГО «город Махачкала».

Подводя итоги совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что вопрос эффективного использования земель отгонного животноводства является одним из приоритетных для руководства региона и дал ряд поручений: Минимуществу РД — утвердить реестр земель отгонного животноводства Республики Дагестан, использование которых для других целей не допускается , а Минсельхозпроду республики было поручено актуализировать требования к нормам содержания поголовья крупного и мелкого рогатого скота с учетом действующего законодательства и представить предложения по прокладке и обустройству новых скотопрогонных трасс.