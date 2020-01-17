В Правительстве обсудили реализацию проекта «Матлас»

«Матлас» — это особая экономическая зона туристско-рекреациационного типа, строительство которой проводится на территории Хунзахского района с 2012 года. Этот всесезонный туристический кластер обладает большим спектром возможностей для развития круглогодичного туризма. Перспективы развития экономической зоны обсудил Артем Здунов на совещании Правительства республики.

Премьер-министр РД обозначил главной задачей в реализации данного проекта развитие необходимой инфраструктуры, а также привлечение инвесторов для строительства больших гостиничных комплексов и маленьких отелей. Здунов поручил Министерству по туризму и народным художественным промыслам Дагестана соблюдать все аспекты мастер-плана развития проекта ВТРК «Матлас».

Руководитель Минтуризма РД Расул Ибрагимов сказал о том, что заключено соглашение между Минкавказом России, Правительством республики, АО «Курорты Северного Кавказа» и ООО «Матлас», согласно которому АО «КСК» обязалось рассмотреть возможность выделения финансов для возведения объектов горнолыжной системы и внутренней инженерной инфраструктуры до 2025 года на средства Госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов отметил, что завершение строительства межпоселкового газопровода до села Сивух в МР «Хунзахский район» с ответвлением к площадке ВТРК «Матлас» планируется в этом году.

Также было отремонтировано двадцать семь километров автодорожного полотна и девять мостов. В рамках подписанного соглашения АО «Дагестанская сетевая компания» обеспечивает подключение ВТРК «Матлас» к энергетическим сетям.

Председатель Правительства республики отметил, что для реализации данного проекта сделано очень много, но работа еще предстоит. Здунов также отметил важность сотрудничества с управляющей фирмой данного проекта АО «КСК» и необходимость внесения поправок в подпрограмму «Развитие туризма в СКФО» для осуществления финансирования в 2021 году строительства внутренней инфраструктуры объекта.

Здунов отметил, что «Корпорация развития Дагестана» должна взять на себя управление данным проектом и стать одним из резидентов площадки.

По словам депутата НС РД Хучбара Хучбарова, уже есть инвесторы, готовые участвовать в строительстве отелей и гостиниц.