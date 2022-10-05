В Правительстве обсудили программу развития сельских территорий

Заместитель Председателя Правительства Нариман Абдулмуталибов провёл рабочее совещание по вопросу реализации мероприятий по строительству социальных объектов в селе Сар-Сар Кизлярского района в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Открывая совещание, Нариман Абдулмуталимов напомнил, что на участие в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» от Республики Дагестан было заявлено три муниципалитета — Кизлярский, Ахтынский и Сулейман-Стальский районы.

«Сегодня речь идёт о социальных объектах Кизлярского района. Вы знаете, что Дагестану благодаря развитию АПК и участию меценатов представилась возможность участвовать в программе «Комплексного развития сельских территорий». В рамках этой госпрограммы в Кизлярском районе построено много социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры: детский сад, сельский клуб, сети водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и внутрипоселковые водопроводные сети, а также автодорога, водонапорная башня, мини-футбольное поле.

«Выдача разрешения на строительство на все объекты было выдано сельской администрацией. Уже в прошлом и этом году мы совместно с администрацией Кизлярского района все эти вопросы проработали и заключили заново те договора, которые необходимы.

Фактически из тех объектов, которые входят в состав этого комплексного обустройства у нас остаётся нерешённым вопрос только по завершению сельского клуба. Строительство остальных объектов завершены, и материалы переданы уже в Минимущество для передачи на баланс республики.

Далее по проблемным вопросам строительства социальных объектов выступили представители администрации Кизлярского района, меценат, сельхозпредприятие ООО «Нива» и органов исполнительной власти.

Подводя итоги совещания, вице-премьер Нариман Абдулмуталибов подчеркнул, что все озвученные проблемы и пути решения по каждому объекту должны быть расписаны в дорожной карте с указанием ответственных и сроков.

«Распишите мне по каждому объекту, что есть, и чего нет. Начиная с обычной документации и заканчивая технической и проектно-сметной документацией. Это все должно быть проанализировано.