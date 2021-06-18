В Правительстве обсудили Постановление Совета Федерации о развитии Дагестана

Заседание Правительства Дагестана было посвящено выполнению постановления Совета Федерации «О господдержке социально-экономического развития Республики Дагестан». Его приняли по итогам Дней Дагестана.

Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что в постановлении Совета Федерации отмечены основные факторы и проблемы, оказывающие негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы Республики Дагестан.

«Реализации каждого из пунктов постановления особое внимание уделяет глава республики Сергей Алимович. Это позволит решить наиболее актуальные, наболевшие вопросы социально-экономического развития нашего региона, а также привлечь для их решения частные и государственные инвестиции, в том числе софинансирование из федерального бюджета. Правительство Дагестана должно представить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций постановления. В сентябре этого года мы должны проинформировать Совет Федерации о ходе его реализации», — заявил Абдулпатах Амирханов.

Республиканские министерства и ведомства приступили к выполнению пунктов Постановления.