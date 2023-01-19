В Правительстве обсудили меры по противодействию правонарушениям в сфере добычи полезных ископаемых

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по обсуждению мер противодействия нарушениям в сфере добычи полезных ископаемых.

«Имеются случаи незаконной добычи полезных ископаемых, нарушения природного законодательства, недропользователями зачастую не уделяется должного внимания своевременному проведению работ по рекультивации земель после разработки месторождений.

В тоже время добросовестные предприниматели, получив лицензию, на протяжении долгого времени не могут решить вопросы оформления земельных участков и начать работы», — сказал Абдулмуслимов.

Министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов рассказал, как осуществляется перевод земельных участков из одной категории в другую и с какими проблемами при этом сталкиваются недропользователи по добыче общераспространенных полезных ископаемых.

По словам Эминова, Минимуществом Дагестана подготовлен проект Закона Республики Дагестан «О внесении изменений в статью 3 и 4 Закона Республики Дагестан «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан» и в установленном порядке направлен на согласование в Управление Росреестра по РД, Прокуратуру РД, Управление Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан и иные ведомства и органы исполнительной власти.

Всем недропользователям направлены уведомления о необходимости соблюдения требований законодательства при добыче и реализации отгружаемой продукции, необходимости в обязательном порядке оформления товаро-транспортных накладных с оттисками печати недропользователя и с указанием в них грузоотправителя и грузополучателя, номер транспортного средства и количества отгружаемой продукции.

Указано также о необходимости использования контрольно-кассовой техники и выдаче кассового чека на отгружаемую продукцию при отгрузке продукции за наличный расчет. Также министерством налажено взаимодействие с МВД, ФСБ и Прокуратуры, а также с другими органами исполнительной и муниципальной власти РД.