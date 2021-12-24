В Правительстве обсудили итоги прецессию-конференции Путина

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов прокомментировал итоги пресс-конференции Президента.

Как отметил Абдулпатах Амирханов, в рамках пресс-конференции традиционно были затронуты самые важные для страны направления — социальный блок, экономика, экология, поддержка бизнеса, борьба с коронавирусной инфекцией, расселение аварийного жилья.

«Возможность обратиться к главе государства выпала и журналисту из Дагестана, который затронул, пожалуй, одну из самых животрепещущих для нас тем. Вопросы надежного и качественного электроснабжения населения, как и другими ресурсами, приоритетны для Главы нашей республики Сергея Алимовича и Правительства региона», — подчеркнул Амирханов.

Известно, что проблемы электросетевого комплекса копились в республике годами. Электрические сети и подстанции сегодня изношены более чем на 70%. Программа повышения надёжности электросетевого комплекса республики утверждена Минэнерго России, однако в настоящее время пока не определен источник ее финансирования. Системные перебои есть и в газовом комплексе.

Сегодня республика нацелена на решение этих проблем.

Для этого Глава республики Сергей Меликов утвердил Программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

С Минэкономразвития России достигнут соглашение о необходимости субсидирования Республики Дагестан в рамках реализации указанной Программы в части решения проблем водоснабжения и водоотведения в пределах 6-8 млрд рублей. Однако пока не определены источники финансирования расходов.

В Дагестане разработан проект Комплексной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2024 годы и плановый период до 2030 года, который в настоящее время направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России и ГК–Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Правительство Дагестана направило заявку в Минстрой России. По ней предполагается проектирование и строительство дополнительных водоводов для обеспечения водоснабжением населения Махачкалы, Каспийска и близлежащих населенных пунктов.