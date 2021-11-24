В Правительстве ищут пути решения проблем с электроснабжением в Новолакском районе

Врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц в режиме ВКС провел оперативное совещание для обсуждения энергоснабжения населенных пунктов Новолакского района.

9 объектов внутрипоселковых электросетей предполагается сдать в аренду ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

Предложено предусмотреть строительство центра питания, включающегося в себя высоковольтную линию от подстанции Шамхал до села Новолакское и провести ремонт существующих линий электропередач и трансформаторных подстанций, так как наблюдается практически ежедневное отключение электроэнергии в населенных пунктах.

По итогам совещания Манвел Мажонц поручил Минимуществу РД совместно с ПАО «Россети «Северный Кавказ» представить предложения по передаче существующих линий электропередач в аренду, произвести расчеты по всем трем вариантам строительства центра питания и ремонту линий электропередач и трансформаторных подстанций. Ситуация находится на контроле Правительства РД.