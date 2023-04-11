В Правительстве Дагестана состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

11 апреля под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

На повестку были вынесены два вопроса: меры по противодействию незаконному обороту биологических ресурсов и орудий незаконного лова на территории республики, а также осуществление контроля и надзора за оборотом лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Предваряя выступления докладчиков по озвученным вопросам, премьер заметил, что борьба с браконьерством является одной мер для сохранения водных биоресурсов республики. По словам Абдулмуслимова, борьба с незаконным выловом требует комплексного и системного подхода.

Касательно оценки ситуации на рынке лекарственных препаратов, то согласно отчетам, как сказал Абдулмуслимов, за прошлый год выявлены нарушения, характеризующие присутствие значительной доли нелегального оборота лекарственных препаратов.

«За данный период в республике выявлено 11 административных правонарушений», — сообщил Абдулмуслимов.

По нелегальному обороту лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации Дагестан занял 56 место. Такие данные на начало 2022 года привёл Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Это свидетельствует о малом объеме нелегального оборота лекарственных препаратов для медицинского применения в Дагестане. Детально по данному вопросу выступил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РД Тамирлан Мухамедов. По его словам за 2022 год были проведены экспертизы в общей сложности более пятисот препаратов. Ни одного случая отклонения выявлено не было. За истекший период 2023 года в общей сложности были проведены исследования около 150 образцов. Один образец лекарственного препарата показал отклонения.

«Выявлено и пресечено обращение незарегистрированных медицинских изделий, в том числе в организациях, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица», — завершил Мухамедов.

Подводя итоги заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов дал конкретные поручения по озвученным вопросам.