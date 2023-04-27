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В Правительстве Дагестана прошла ежегодная акция «Георгиевская ленточка»

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26 апреля Абдулмуслим Абдулмуслимов и вице-премьеры поддержали акцию «Георгиевская ленточка». Организаторами акции выступает движение «Юнармия» и Министерство по делам молодёжи региона. В рамках акции активисты движения прикрепили участникам мероприятия георгиевские ленты и рассказали о её значении. По словам премьера, эта акция является символом защиты своей земли, своего народа, своего языка, своего имени. «Призываю всех дагестанцев поддержать это и другие патриотические мероприятия, которые пройдут в ближайшие дни в республике», — сказал премьер-министр.

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