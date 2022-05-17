В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года

Заместитель Председателя Правительства Рамазан Джафаров провёл заседание по законопроектной деятельности.

На повестку дня было вынесено подведение итогов выполнения Плана законопроектной деятельности Правительства Дагестана за I квартал 2022 года и введение в работу новых правовых актов, направленных на стабилизацию экономической ситуации в связи с действующими санкциями.

С основным докладом выступил заместитель министра юстиции Республики Дагестан Сергей Караченцев. По его словам результаты работы органов исполнительной власти региона по реализации плана законопроектой работы Правительства Республики Дагестан являются положительными. На сегодняшний день план выполнен практически на 100% не только за I квартал, но и за первое полугодие. План на год предусматривал разработку 23 законопроектов Республики Дагестан, из них 12 законопроектов уже разработаны.

Также докладчик сообщил о том, что в Положение Комиссии Правительства Республики Дагестан по законопроектной деятельности были внесены изменения, в соответствии с которыми на заседаниях Комиссии могут рассматриваться и проблемные вопросы, возникающие в юридической деятельности всех органов исполнительной власти. Комиссия теперь превращается в реальный механизм работы с нормативно-правовыми актами и вопросами правоприменения.

Говорили также о том, что в Российской Федерации с учетом экономических санкций и проведения специальной военной операции на Украине Президентом РФ Владимиром Путиным и Правительством РФ принято большое количество нормативно-правовых актов, которые направлены на стабилизацию сложившейся ситуации. В связи с этим каждый орган исполнительной власти обязан регулярно проводить мониторинг действующего законодательства в отраслевой сфере. Следует отметить, что в основном все изменения действуют до конца текущего года.

В завершение заседания руководителям органов исполнительной власти было поручено обеспечить систематическое проведение мониторинга изменений федерального законодательства и законодательства Республики Дагестан в соответствующей сфере правоотношений и внесение законопроектов, согласованных с заинтересованными органами в Правительство Республики Дагестан не позднее 20 числа месяца, предусмотренного Планом законопроектной деятельности Правительства Республики Дагестан на 2022 год.