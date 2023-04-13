В Правительстве Дагестана подвели итоги освещения работы органов власти в СМИ в 2022 году

Итоги освещения работы деятельности республиканских органов исполнительной власти в СМИ за прошлый год подвели в рамках совещания в Правительстве Дагестана.

Обсуждение состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова 11 апреля. Как отметил Председатель Правительства Дагестана, в регионе издаются 14 республиканских газет, недавно объединенных в «Этнохолдинг», работают три телерадиокомпании.

«Сегодня необходимо повышать качество публикуемых материалов, эффективность процесса взаимодействия органов исполнительной власти, представителей СМИ», — сказал премьер.

Детальную информацию по обсуждаемому вопросу представил руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов. По его словам, ведомство ежемесячно на основании предложений органов исполнительной власти формирует сводный медиаплан Правительства Республики Дагестан.

«Порядка 2000 материалов информировали о преобразованиях в экономической сфере. Более пятисот материалов информировали население о ходе реализации национальных проектов. Кроме того, в 2022 году возобновлена практика проведения регулярных пресс-конференций руководителей органов исполнительной власти. В плановом режиме, организовано свыше сорока конференций», — сказал Джамалутдинов.

После выступления всех докладчиков, Абдулмуслим Абдулмуслимов, подводя итоги, поручил выработать меры по совершенствованию работы по освещению деятельности органов исполнительной власти, ответственных за связи с общественностью.