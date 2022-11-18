В Правительстве Дагестана подвели итоги летнего туристического сезона 2022

В Правительстве Республики Дагестан под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова подвели итоги летнего туристического сезона 2022 года. Открывая заседание, премьер-министр отметил, что туризм для республики является приоритетной отраслью, а также указал на увеличение турпотока в регионе в текущем году.

Данный факт сказался на увеличении объема платных услуг. По самым скромным оценкам, как отметил премьер, за девять месяцев от составил 6 млрд. рублей.

«За 9 месяцев 2022 года турпоток в республику составил чуть более 1,5 млн. человек. Почти полностью восстановилась занятость в индустрии — до 11 тысяч человек. Действует целый ряд мер стимулирования предприятий отрасли, всего на эти цели направлено 278 млн рублей, что в 28 раз больше прошлого года «, — констатировал Абдулмуслимов.

В рамках совещания были детально обсуждены вопросы подготовки кадров для туристической сферы, разработка новых промышленных туристических маршрутов, а также обеспечение безопасности туристов.

По итогам совещания Абдулмуслимов поручил Минтуризму Дагестана до конца мая следующего года обеспечить своевременное проведение конкурса и распределение субсидий муниципалитетам Дагестана на реализацию проектов местных инициатив в целях развития туристской инфраструктуры.