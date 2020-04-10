В Правительстве Дагестана обсудили возобновление работы предприятий

9 апреля под председательством Артёма Здунова прошло заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики. Участники заседания в режиме ВКС обсудили вопросы, связанные с возобновлением деятельности предприятиями Дагестана в условиях ограничений в связи с распространением коронавируса.

Отметим, что руководитель республики закрепил перечень предприятий, которые будут осуществлять свою деятельность. Это субъекты, оказывающие услуги и производящие товары по 52 направлениям.

Глава кабмина напомнил, что при нарушении организациями санитарных условий отвечать будут не только руководители, но и главы муниципалитетов, на территории которых реализуется деятельность, а также госорганы. Штаб будет мониторить ситуацию и накладывать ограничения или, наоборот, снимать их в зависимости от ситуации.

Здунов добавил, что нужно разместить необходимую информацию на сайтах Роспотребнадзора и штаба.

Руководители предприятий, которые готовы возобновить деятельность, должны подать заявку и получить акт, после чего можно приступить к работе. Подробную информацию можно получить на http://05.rospotrebnadzor.ru/