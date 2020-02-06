В Правительстве Дагестана обсудили вопросы информационного взаимодействия органов власти

Дагестан занимает первое место среди субъектов СКФО по объемам электронного межведомственного взаимодействия. Об этом 5 февраля на заседании Правительства республики, которое проходило под руководством Артема Здунова, заявил Сергей Снегирев министр информатизации, связи и массовых коммуникаций.

Министр отметил, что данная инновация предполагает взаимодействие между руководящими структурами, используя информационные ресурсы и системы. Так, действующая на данный момент в республике межведомственная система электронного взаимодействия включена в систему «Дело», которая позволяет получать информацию по тридцати девяти пунктам. По количеству зарегистрированных пользователей в данной системе республика занимает тридцать шестое место, но данные показатели ежегодно улучшаются.

Снегирев сказал о том, что каждый месяц Минкомсвязи республики обновляет рейтинги руководящих структур и муниципалитетов по объему оказанных услуг. Здесь лидером стала столица республики, где оказано более двадцати тысяч услуг. Но есть муниципалитеты, которые своевременно не предоставляют информацию. Для устранения данных недочетов в рамках совещания решили организовать семинары для представителей муниципальных образований.

Далее министр отметил, что необходимо проанализировать списки необходимых документов для получения услуг во всех муниципалитетах республики, а также стандартизировать применение электронной подписи в документах. В целях эффективного и надежного информационного обмена в Дагестане запустили электронный почтовый сервис, база которого содержит более 1700 записей.

Снегирев сообщил, что пять властных структур в Дагестане перешли на электронный документооборот.

Артем Здунов отметил, что электронное информационное взаимодействие в органах власти республики позволит сэкономить средства и благотворно скажется на экологии.