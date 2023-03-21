Совещание состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. Во вступительном слове, премьер напомнил, что полномочия в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в регионе были закреплены за Минстроем РД.

В своём выступлении он отметил, что архитектурный облик любого населённого пункта зависит во многом от генерального плана, разработанного в соответствии с установленными нормами законодательства. Основным докладчиком по теме выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Артур Сулейманов.

«По результатам проведённых документарных проверок подготовлены и направлены в муниципальные образования 16 предписаний об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности», — сказал министр.

В продолжении Сулейманов рассказал о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по устранению выявляемых отделом контроля за соблюдением законодательства о градостроительной отрасли органами местного самоуправления нарушений.