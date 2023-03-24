В Правительстве Дагестана обсудили целесообразность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации двух инвестпроектов

Совещание состоялось под руководством Первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева. Первый проект предусматривает строительство в Махачкале многофункционального комплекса «Шёлковый путь». Общая стоимость данного проекта составляет около полутора миллиарда рублей.

Второй проект предполагает строительство в селе Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана завода по производству кондитерских изделий. Стоимость проекта более двухсот пятидесяти миллионов рублей. В общей сложности реализация этих проектов позволит трудоустроить почти триста человек.