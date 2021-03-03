Здравоохранение

В Правительстве Дагестана обсудили строительство онкологического центра

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2 марта в Правительстве Республики Дагестан состоялось совещание под руководством премьер-министра РД Абдулпатаха Амирханова. В числе других тем на совещании обсуждалась реализация проекта по строительству онкологического центра.

Объём финансирования проекта, инициатором которого выступает ООО «МедИнвестГрупп», почти четырнадцать миллиардов рублей. Данный объект предположительно будет размещен в районе международного аэропорта «Уйташ», построить его планируется за 54 месяца. 

В работе совещания приняли участие и инициаторы данного проекта, и представители ведомств, что позволило обсудить все детали проекта. 

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