В Правительстве Дагестана обсудили строительство объездных дорог для двух городов

Заместитель председателя правительства Ризван Газимагомедов провёл совещание для обсуждения строительства и реконструкции обходов городов Хасавюрт и Дербент по федеральной автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» и северного обхода города Махачкалы для соединения Р-217 и Р-215 Астрахань-Кочубей-Киляр-Махачкала.

Совещание проходило по итогам решений, принятых во время встречи Главы республики Сергея Меликова и министра транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации Виталия Савельева.

В ходе совещания обсудили и наметили пути оперативного решения вопросов по техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, подписания компенсационных соглашений и внесения изменений в проект планировки территории при проектировании обходов городов Хасавюрт и Дербент.

Также проработали вопросы, возникающие при реализации 7 проектов по капитальному ремонту и уширению участков федеральных дорог под четыре полосы с разделением встречных потоков.

В завершение встречи Ризван Газимагомедов отметил, что нельзя допускать срывов освоения этих средств, поскольку данный проект один из важнейших на международном транспортном коридоре «Север-Юг» в границах Дагестана.