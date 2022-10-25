В Правительстве Дагестана обсудили реформирование и цифровизацию общественного транспорта

Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов провёл заседание рабочей группы по подготовке и реализации проекта комплексной реформы общественного транспорта Махачкалинской агломерации. Открытая совещание, Газимагомедов акцентировал внимание присутствующих на решении актуальных вопросов, в числе которых изучение программы ВЭБ.РФ на предмет обновления транспортной инфраструктуры города.

«В этом году мы участвовали в конкурсе по обновлению агломерации, но не прошли отбор. Сделав соответствующие выводы, нужно проработать вопрос так, чтобы в следующем году мы могли стать участниками этой программы», — сказал вице-премьер.

Детально по ситуации в сфере выступил замглавы администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Хаким Ашиков. По его словам комплексная реформа общественного транспорта разделена на три этапа: создание рабочей группы, разработка и утверждение дорожной карты, проведение конкурса.

«Учитывая основные дефициты качества общественного транспортного обслуживания, указанный документ предусматривает мероприятия по оптимизации маршрутной сети, модернизации подвижного состава, развитию магистральных маршрутов пассажирским транспортом большого класса, а также мероприятия по строительству необходимой транспортной инфраструктуры», — сказал Ашиков.