В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия

Уммупазиль Омарова возглавила совещание, главной темой которого стало развитие Юнармии в республике. Министр отметила, что это военно-патриотическое движение способствует воспитанию подрастающего поколения и требует систематического подхода.

Для этого в рамках совещания были разработаны решения для актуализации штаба Юнармии и определен основной план мероприятий в рамках данного движения.

Также обсуждался ввод в эксплуатацию в городе Буйнакске центра довоенной подготовки «Авангард».

Уммупазиль Омарова отметила, что реализация намеченных целей и задач должна пройти в кратчайшие сроки.