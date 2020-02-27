Общество

В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия

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Уммупазиль Омарова возглавила совещание, главной темой которого стало развитие Юнармии в республике. Министр отметила, что это военно-патриотическое движение способствует воспитанию подрастающего поколения и требует систематического подхода.

Для этого в рамках совещания были разработаны решения для актуализации штаба Юнармии и определен основной план мероприятий в рамках данного движения.

Также обсуждался ввод в эксплуатацию  в городе Буйнакске  центра довоенной подготовки «Авангард».

Уммупазиль Омарова отметила, что реализация намеченных целей и задач должна пройти в кратчайшие сроки.

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