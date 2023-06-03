В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами

Вопрос просроченной дебиторской задолженности за пользование водными объектами, расположенными на территории Республики Дагестан, рассмотрели на межведомственном совещании под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова.

В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, руководители ресурсоснабжающих организаций, сотрудники контрольно-надзорных и правоохранительных структур.

Открывая работу, Нариман Абдулмуталибов отметил, что Минприроды республики продолжает работу по контролю над снижением дебиторской задолженности за пользование водными объектами региона.

Однако, по его словам, работу в данном направлении необходимо усилить и максимально оперативно проработать предложения по проблемным вопросам.

Он также обратил внимание глав муниципальных образований и водопользователей, что положение дел влияет на имидж республики, в связи с чем необходимо всем заинтересованным органам власти принять исчерпывающие меры.

«Несмотря на достигнутые некоторые положительные результаты работы необходимо налаживать взаимодействие между службой судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций по вопросам принудительного взыскания долгов. Надо наладить более качественный подход к ведению претензионно-исковой работы и активировать разъяснительную работу с населением в целях минимизации предпосылок к росту задолженности», — нацелил участников совещания вице-премьер.

Далее с информацией по данному вопросу выступил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Абдула Умаханов, который рассказал о том, что согласно условиям водопользования, прописанным в разрешительных документах, хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, обязаны ежеквартально вносить плату за пользование водными объектами по договорам водопользования, представлять отчеты об исполнении водоохранных мероприятий и ведении учета объема забора воды из водных объектов и объема сброса сточных вод, а также осуществлять наблюдение за водным объектом и его водоохранной зоной.

Он сообщил, что в настоящее время на территории Республики Дагестан 78 субъектов хозяйственной деятельности осуществляют водопользование на основании 50 договоров водопользования и 134 решений о предоставлении водных объектов в пользование.

По информации Минприроды республики, неисполнение плана платежей в доходную часть федерального бюджета состоит в основном из сумм задолженностей крупных предприятий-водопользователей, таких как: ОАО «Махачкалаводоканал», ГУП «Чистая вода», ООО «Коммунсервис», МУП «Водоканал г. Каспийск», АО «Горводоканал г.Хасавюрт», МУП «ВКХ г. Дербент» осуществляющие свою деятельность в целях питьевого водоснабжения населения крупных городов республики.

«В отношении лиц, виновных в нарушении водного законодательства, Минприроды РД подготовлены соответствующие материалы и переданы в судебные органы.

Мы используем все возможные рычаги воздействия на задолжников по плате за пользование водными объектами. Работа в этом направлении продолжается.

Необходимо отметить, что в 2022 году в Республике Дагестан создано АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения», наделенное полномочиями гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения. В настоящее время организация осуществляет полномочия по водоснабжению в г. Каспийск и Избербаш, соответствующий договор водопользования направлен в Западно-Каспийское БВУ для регистрации в Государственном водном реестре.

В перспективе данная организация будет оказывать услуги по водообеспечению остальных городов Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Дербент, Дагестанские Огни», — доложил о ситуации Абдула Умаханов.

Как решается вопрос с задолженностью на объектах водообеспечения в режиме видеоконференцсвязи доложили и руководители муниципальных образований, которые заверили, что вопрос держится на контроле и работа в данном направлении будет усилена совместно с представителями службы судебных приставов и контрольно-надзорных органов.

Выслушав позиции всех структур Нариман Абдулмуталибов подвел итоги совещания. По результатам обсуждения вице-премьер поручил всем ответственным лицам выработать комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, организации и проведении претензионно-исковой работы хозяйствующих субъектов, а также прокурорского надзора за исполнением законов в данной сфере. Кроме того, он предложил подготовить материалы для обсуждения на предстоящем заседании Оперативного штаба республики.