Политика

В Правительстве Дагестана обсудили работу по снижению задолженности за пользование водными объектами

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Вопрос просроченной дебиторской задолженности за пользование водными объектами, расположенными на территории Республики Дагестан, рассмотрели на межведомственном совещании под руководством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова.

В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, руководители ресурсоснабжающих организаций, сотрудники контрольно-надзорных и правоохранительных структур.

Открывая работу, Нариман Абдулмуталибов отметил, что Минприроды республики продолжает работу по контролю над снижением дебиторской задолженности за пользование водными объектами региона.

Однако, по его словам, работу в данном направлении необходимо усилить и максимально оперативно проработать предложения по проблемным вопросам.

Он также обратил внимание глав муниципальных образований и водопользователей, что положение дел влияет на имидж республики, в связи с чем необходимо всем заинтересованным органам власти принять исчерпывающие меры.

«Несмотря на достигнутые некоторые положительные результаты работы необходимо налаживать взаимодействие между службой судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций по вопросам принудительного взыскания долгов. Надо наладить более качественный подход к ведению претензионно-исковой работы и активировать разъяснительную работу с населением в целях минимизации предпосылок к росту задолженности», — нацелил участников совещания вице-премьер.

Далее с информацией по данному вопросу выступил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Абдула Умаханов, который рассказал о том, что согласно условиям водопользования, прописанным в разрешительных документах, хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, обязаны ежеквартально вносить плату за пользование водными объектами по договорам водопользования, представлять отчеты об исполнении водоохранных мероприятий и ведении учета объема забора воды из водных объектов и объема сброса сточных вод, а также осуществлять наблюдение за водным объектом и его водоохранной зоной.

Он сообщил, что в настоящее время на территории Республики Дагестан 78 субъектов хозяйственной деятельности осуществляют водопользование на основании 50 договоров водопользования и 134 решений о предоставлении водных объектов в пользование.

По информации Минприроды республики, неисполнение плана платежей в доходную часть федерального бюджета состоит в основном из сумм задолженностей крупных предприятий-водопользователей, таких как: ОАО «Махачкалаводоканал», ГУП «Чистая вода», ООО «Коммунсервис», МУП «Водоканал г. Каспийск», АО «Горводоканал г.Хасавюрт», МУП «ВКХ г. Дербент» осуществляющие свою деятельность в целях питьевого водоснабжения населения крупных городов республики.

«В отношении лиц, виновных в нарушении водного законодательства, Минприроды РД подготовлены соответствующие материалы и переданы в судебные органы.

Мы используем все возможные рычаги воздействия на задолжников по плате за пользование водными объектами. Работа в этом направлении продолжается.

Необходимо отметить, что в 2022 году в Республике Дагестан создано АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения», наделенное полномочиями гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения. В настоящее время организация осуществляет полномочия по водоснабжению в г. Каспийск и Избербаш, соответствующий договор водопользования направлен в Западно-Каспийское БВУ для регистрации в Государственном водном реестре.

В перспективе данная организация будет оказывать услуги по водообеспечению остальных городов Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт, Дербент, Дагестанские Огни», — доложил о ситуации Абдула Умаханов.

Как решается вопрос с задолженностью на объектах водообеспечения в режиме видеоконференцсвязи доложили и руководители муниципальных образований, которые заверили, что вопрос держится на контроле и работа в данном направлении будет усилена совместно с представителями службы судебных приставов и контрольно-надзорных органов.

Выслушав позиции всех структур Нариман Абдулмуталибов подвел итоги совещания. По результатам обсуждения вице-премьер поручил всем ответственным лицам выработать комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, организации и проведении претензионно-исковой работы хозяйствующих субъектов, а также прокурорского надзора за исполнением законов в данной сфере. Кроме того, он предложил подготовить материалы для обсуждения на предстоящем заседании Оперативного штаба республики.

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