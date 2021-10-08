В Правительстве Дагестана обсудили проблемы тепличников

Заместитель Председателя Правительства Манвел Мажонц провел совещание по проблемным вопросам взаимодействия тепличных хозяйств промышленного производства и поставщиков энергоресурсов.

На встрече обсудили типичные проблемы тепличников. Это — вопросы водоснабжения, газа и электричества.

По данным Росстата, общая площадь теплиц во всех категориях хозяйств составляет 630 гектаров, преимущественно в личных подсобных хозяйствах. В 30-ти муниципальных районах в теплицах выращивают овощи.

Участники обсуждения обговорили пути решения проблем, соответствующие поручения даны Минэнерго РД и Минсельхозпроду Дагестана.