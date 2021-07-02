В Правительстве Дагестана обсудили показатели эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов провел совещание о проводимой работе по показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и их руководителей.

Амирханов напомнил, что Указом Президента РФ определен новый перечень для оценки эффективности, состоящий из 20 показателей.

Правительство страны выпустило постановление об утверждении методик расчета показателей. Утверждены целевые значения показателей, установленные на 2021 год и на период до 2030 года.

Сюда входят численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, уровень образования, качество окружающей среды и другие.

Министры доложили о проводимой работе по каждому из показателей.