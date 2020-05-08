В Правительстве Дагестана обсудили меры поддержки экономики региона

7 мая на заседании Опершаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РД обсудили финансирование противоэпидемических мер, меры поддержки региональной экономики и проведение весенне-полевых работ.

Зампредседателя регионального Правительства рассказал об использовании для посевов 2000 посевных агрегатов, находящихся на балансе сельхозпредприятий и КФХ. Абдулмуслим Абдулмуслимов таке сообщил, что в большом числе хозяйств идет реконструкция и очистка мелиоративной сети, а также о проведении противосаранчовых работ

Артём Здунов дал поручение проконтролировать вопрос с саранчой.

Руководитель Минсельхозпрода сообщил о большом количестве производителей, которые не зарегистрированы как предприниматели и выращивают большой урожай. Однако, по словам Абзагира Гусейнова, они не могут обратиться в Роспотребнадзор по причине отсутствия статуса предпринимателя. На что Здунов поручил подготовить предложения по вопросу и представить в штаб.

Глава кабмина дал поручение включить сельхозтоваропроизводителей в число получателей льготных кредитов при их предоставлении.

Во время заседания рассказали и о противоэпидемических мерах. В Республиканский Минздрав направлено свыше 2,4 млрд. рублей республиканских и федеральных средств на борьбу с COVID-19. Информация доведена на до глав муниципалитетов. На эти денежные средства планируется закупка коек и оплата работы врачей. Исполнение курирует заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров.