В Правительстве Дагестана обсудили кассовое исполнение национальных проектов

Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание правительства, где обсудили кассовое исполнение национальных проектов.

«Как вы знаете, в соответствии с решением Главы республики мы на каждом заседании Правительства рассматриваем вопросы контрактации и кассового освоения выделенных средств.

В первую очередь это связано с низкими темпами проведения данной работы в государственных и муниципальных органах власти и позволяет объективно и своевременно оценивать достигнутые результаты, видеть, что реально сделано, а где требуются дополнительные корректировки и решения», — отметил председатель правительства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил министрам, что неосвоение средств по проектам сказывается на качестве жизни населения республики. Как сообщил глава кабмина, на конец сентября государственными и муниципальными заказчиками в этом году запланированы закупки на сумму 81,6 млрд рублей. На сегодняшний день заключено 69 % контрактов от планируемого объема.

Среди главных распорядителей бюджетных средств были отмечены: МЧС по РД – 96%; Минтранс РД – 95%; Минкультуры РД – 93 %; Минспорт РД – 93 %; Минстрой и ЖКХ РД – 91%.