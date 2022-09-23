В Правительстве Дагестана обсудили фактическое положение дел в сфере государственной политики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В сентябре в Дагестан прибыла межведомственная рабочая группа , в состав которой вошли представители федеральных министерств и ведомств, с целью изучения и анализа регионального законодательства и программ в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения социального сиротства , защиты прав семьи, детей и молодежи.

О промежуточных итогах проведенного анализа рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко в рамках совещания в Правительстве РД, к которому подключилась в режиме ВКС. Совещание проходило под председательством вице-премьера Дагестана Муслима Телякавова и было посвящено изучению фактического положения дел в сфере государственной политики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан.

Костыряченко отметила, что в регионе сложился механизм межведомственного взаимодействия различных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. «Хотелось бы поблагодарить каждого специалиста, который на своем месте вносит существенный вклад в наше общее дело», — отметила Юлия Костыряченко.