В посёлке Новый Хушет открыли новый детский сад на 250 мест

1 сентября в посёлке Новый Хушет городского округа Махачкала открыли детский сад «Счастливый малыш». Торжественная церемония открытия состоялась при участии первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева. Он передал воспитателям, нянечкам и родителям поздравления от Сергей Меликова, а от себя лично отметил, что воспитание детей — это нелёгкий труд, где необходима слаженная работа и воспитателей и родителей. «Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов и достижения всех целей!», — сказал Алиев.