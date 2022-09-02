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В посёлке Новый Хушет открыли новый детский сад на 250 мест

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1 сентября в посёлке Новый Хушет городского округа Махачкала открыли детский сад «Счастливый малыш». Торжественная церемония открытия состоялась при участии первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева. Он передал воспитателям, нянечкам и родителям поздравления от Сергей Меликова, а от себя лично отметил, что воспитание детей — это нелёгкий труд, где необходима слаженная работа и воспитателей и родителей. «Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира, успехов и достижения всех целей!», — сказал Алиев.

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