В Постпредстве РД в Москве написали даргинский диктант

17 декабря в Постоянном представительстве Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации по инициативе Республиканской общественно-политической газеты «Замана» прошел диктант на даргинском языке «Даргала диктант».

Культурно-просветительские диктанты являются одними из самых популярных национальных проектов среди представителей республики и проводятся для сохранения родных языков народов Дагестана – национального достояния и историко-культурного наследия Российского государства.

В этом году диктант на даргинском языке был посвящен 205-летию со дня рождения народного поэта Омарла Батырая.

От лица Постоянного представительства собравшихся поприветствовала Ханова Зоя и высказала надежду, что проекты, направленные на сохранение национальных языков, будут набирать все больше популярности.

Диктант написали 28 человек. Среди желающих проверить свои знания в основном оказались даргинцы, которые давно переехали и проживают в столице. Это указывает на то, что они испытывают потребность в сохранении культуры, традиций, истории народа и изучении родного языка.

Нужно отметить, что именно те, кто проживают вдали от малой родины испытывают острую потребность в этом. Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. Помимо диктанта, были и другие задания, позволяющие оценить качество осведомленности об истории, культуры и обычаев своего народа.

Проверила знание родного языка филолог, Меджидова Карина. Во втором отделении данного мероприятия, желающие прочитали стихи, исполнили песни на даргинском языке. Студенты-дагестанцы, проживающие в Москве с большим интересом приняли участие в мероприятии, так как это еще одна возможность познакомиться со своими земляками и приобщиться к языку и культуре своего народа.

Организаторы и участники мероприятия поблагодарили Постоянное Представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации за помощь в организации проведения Даргинского диктанта и выразили надежду, что это мероприятие станет доброй традицией и будет привлекать все большее количество земляков со всей страны.