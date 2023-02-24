В Постпредстве РД при Президенте РФ торжественно поздравили защитников Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества по сложившейся традиции в Постоянном представительстве Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации собрались те, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую и почетную профессию – служить Родине, защищать ее суверенитет и безопасность.

Первый заместитель Постпредства РД при Президенте РФ Табир Маликов поприветствовал присутствующих от лица Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Владислава Толстюка: «Уважаемые товарищи, земляки, друзья! 23 февраля – особенный и истинно всенародный праздник. Во все времена народ гордился верными защитниками Родины, мужественными и бесстрашными воинами. В этот день мы поздравляем с профессиональным праздником всех, кто реализовал себя в военном деле, посвятил себя преданному служению Отечеству, кто безупречно выполняет воинский долг. Мы вспоминаем смелых, благородных, отважных, сильным духом людей, для которых высшая ценность – обеспечение суверенитета страны, защита интересов государства и его граждан».