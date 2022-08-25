В последний день лета стартует федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание»

С 31 августа по 2 сентября Российское общество «Знание» проведет новый федеральный Просветительский марафон «Знание». В течение трех дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции в новых форматах, премьера просветительского спектакля и многое другое. Впервые регистрация на марафон будет открытой для всех желающих – отбор слушателей будет проводиться по результатам творческого конкурса.

Площадками Просветительского марафона станут студии в пяти городах, каждая будет освещать определенную тему. Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станет предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.

В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России для создания новых продуктов, а также познакомит молодежь с последними решениями в области импортозамещения. Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде познакомит слушателей с множеством культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет трек «Знание. Экология» – в нем будет представлена просветительская программа площадки «Знания» на Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае, которая продемонстрирует преимущества осознанного образа жизни, а также раскроет актуальные инструменты для заботы об окружающей среде.

Впервые один из треков марафона – «Знание. Мы вместе» – будет организован на площадке в Луганске в Луганской народной республике: через призму лекций и интервью на тему культурного многообразия, уникальных традиций разных народов, общих ценностей он позволит всем слушателям почувствовать, что нас по-настоящему объединяет.

Зрители смогут увидеть выступления спикеров Просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Инновацией предстоящего марафона станет открытая регистрация слушателей. К участию в первых трех марафонах «Знания» приглашались ребята, которые к тому моменту уже успели проявить себя в различных всероссийских конкурсах и олимпиадах. В этот раз специально для всех, кто готов продемонстрировать свои знания и таланты, чтобы посетить марафон, но еще не успел этого сделать, «Знание» запустило специальный творческий конкурс. Правила просты: нужно опубликовать в социальной сети ВКонтакте пост с интересным фактом о России – ее истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, о регионах России или об особенностях национальной культуры. Формат публикации может быть любым: текст, рисунок, фото или видео. В посте необходимо отметить аккаунт @znanierussia и поставить хэштеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, приложив к форме регистрации ссылку на публикацию творческого задания. Победителей отберет экспертный совет конкурса, они станут гостями студии марафона в Москве.

Федеральный Просветительский марафон «Знание» пройдет уже в четвертый раз, и как всегда, программа будет насыщенной – как с точки зрения форматов, так и содержания, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. – Достоверные знания – это одна из основополагающих ценностей современного общества, поэтому с каждым новым мероприятием стараемся сделать их еще более доступными каждому. Например, сейчас ведем большую работу по организации трансляций на площадках образовательных учреждений и на городских экранах по всей России. Кроме того, мы получаем много запросов от зрителей, которые хотят посетить марафон очно. И я рад, что еще больше талантливых ребят получат такой шанс, приняв участие в творческом конкурсе.

С 1 по 9 сентября пройдет акция «Поделись своим знанием», в рамках которой лекторы Общества «Знание», представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках. 2 сентября в рамках марафона состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» – победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр». Зрители смогут посмотреть трансляцию постановки на сайте Марафона и в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.