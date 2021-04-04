В последней схватке не хватило везения

Сегодня, 4 апреля, на открытом Межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей 2005-2007 гг.р. «Вершины Кавказа», прошедшем в городе Махачкале и по уровню сопоставимом с первенством СКФО, воспитанник агульской школы дзюдо, Малагусейнов Расул, уступив минимально в финале, завоевал для агульского народа серебряную медаль.

По словам тренера Магомеда Баджаева, Расулу Малагусейнову до золота не хватило немного. «На этом турнире были представлены спортсмены из Чеченской республики, Астраханской области, Кабардино-Балкарии и других регионов. В финале, после пяти победных схваток, он встретился с представителем Кабардино-Балкарии, чемпионом России среди юниоров по дзюдю прошлого года. С минимальным отрывом соперник выиграл у Расула. Расул мог его победить, не хватило немного везения», — сообщил его тренер.

Поздравляем молодого спортсмена и его тренеров с высоким результатом. Это не первый и надеемся не последний успех подопечного Магомеда Баджаева и Рамазана Байрамова. Пусть такие результаты вдохновляют наших спортсменов для достижения более высоких целей.

Камиль Мирзоев