В поселке Сулак провели уборку на могилах участников ВОВ

В преддверии Дня Победы помощник депутата Госдумы России Султана Хамзаева – главный врач Сулакской участковой больницы Султанали Шахмурадов посетил могилы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенные в поселке Сулак.

Совместно с молодежью был наведен порядок у мест захоронений, произведена уборка территории, вывезен мусор, покрашены ограды памятников. Порядок наведен у могил уроженцев поселка Сулак Пузиковой Анны Дмитриевны и Фролова Константина Александровича.

Анна Пузикова была призвана в армию в 1941 году. Отважная девушка сражалась на Калининском фронте, 2-ом и 3 м Белорусском и Забайкальском фронтах. Победу она встретила в Китае в г. Порт-Артур.

Константин Александрович Фролов был призван на фронт Махачкалинским городским военкоматом в 1943 году. Служил на Черноморском флоте в городе Севастополе. Войну закончил в 1945 году в Болгарии. По словам Султанали Шахмурадова, активисты поселка Сулак намерены и дальше поддерживать в надлежащем виде места захоронений участников Великой Отечественной войны.

Источник: Мирмол