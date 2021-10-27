В поселке Сулак и Каякентском районе построят газопровод

Совещание, посвященное проблемным вопросам электроснабжения и водоснабжения Новолакского района и поселка Сулак, а также газоснабжения населенных пунктов Каякентского района состоялось во вторник, 26 октября, под руководством врио Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц доложил о том, какая проводится работа в этом направлении.

Говоря о ситуации в Каякентском районе, Манвел Мажонц доложил, что в связи с нехваткой газа было принято решение по трем объектам газификации, первый из них – проведение закольцовки и распределение нагрузки между газораспределительными станциями «Каякент» и «Утамыш». Также было решено проложить дополнительно к имеющимся два газопровода-лупинга до населенных пунктов Каякент и Новокаякент. Все 3 объекта включены в Республиканскую инвестиционную программу.

Проблемы с газоснабжением имеются и в поселке Сулак.

Для обеспечения стабильного газоснабжения поселка в Республиканскую инвестиционную программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 2022 год по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 11,3 км от газораспределительной станции «Чапаево» до ответвления на село Шушия Новолакского района. Объект планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.