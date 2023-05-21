В поселке Сулак города Махачкалы прошло праздничное мероприятие, посвященное завершению третьего Всеногайского конного перехода

Накануне, 20 мая, в поселке Сулак Кировского района Махачкалы прошло праздничное мероприятие, посвященное завершению 3-го Всеногайского конного перехода, стартовавшего 16 мая, из села Терекли-Мектеб Ногайского района РД. На мероприятии принял участие заместитель главы Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов.

За 4 дня конники из Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, из Чеченской Республики и Дагестана, преодолев на своих лошадях более 300 километров пути, прибыли в конечный населенный пункт – поселок Сулак. Всадников восторженно и радостно встречали жители вышеуказанного поселка и ряда других ногайских сел Дагестана. По этому поводу в поселке Сулак состоялось праздничное мероприятие.

Целью данного перехода является пропаганда возрождения исконно народного традиционного ногайского коневодства. Как мы знаем из истории, коневодство было одним из важнейших отраслей ногайской экономики в прошлом. Ногайские кони поставлялись в Бахчисарай, Казань, Астрахань. Но главным рынком сбыта живого товара стало усиливающееся Московское государство. По свидетельствам архивных документов, в XVI веке каждое посольство из столицы Ногайской Орды – города Сарайчика – приводило с собой в Москву до 40-50 тысяч лошадей для продажи. Выведенная ногайскими кочевниками порода лошади получила впоследствии название «ногайской». Она приняла участие в формировании многих других конских пород, в частности, известной кабардинской лошади. Ногайская порода лошадей прекрасно зарекомендовала себя также в составе русских кавалерийских полков в различных военных конфликтах Средневековья.

Нынешний конный маршрут также проходил через села компактного проживания ногайцев Дагестана: селений Эдиге Ногайского района РД, Новодмитриевка, Аневское Тарумовского района РД, Серебряковка, Малая Арешевка, Цветковка, Большой Бредихин, Ново-Владимировка, Боранбай, Сангиши, Бирюзяк, Новая Коса Кизлярского района РД и поселка Сулак. Участников конного перехода жители везде встречали очень тепло, но особенно восторженно и на высоком уровне, по рассказам самих конников, их встретили в селе Новая Коса.

Самым старшим участником перехода стал 63-летний житель села Сангиши Камалдин Донбузов, а самыми юными родные братья – 7-летний Сулейман и 11-летний Карайдар Куруптурсуновы из села Огузер Кизлярского района РД.

Для проведения праздничного мероприятия и встрече участников конного перехода был выбран земельный участок почти в центре населенного пункта, напоминающая часть Ногайской степи с зеленой травой и деревьями, вблизи побережья Каспийского моря. Здесь же силами жителей поселка был сооружен ногайский этногородок с празднично убранными белыми юртами, хозяйственными постройками прошлого. Женская часть поселка бойко и гостеприимно угощала всех гостей различными аппетитными блюдами национальной кухни, которые готовились прямо здесь же. Надо отдать должное, в организации и проведении такого праздничного мероприятия на высоком уровне максимум усилий приложил глава поселка Бадрутдин Суюндуков.

Участники конного перехода вошли в поселок под громкие одобрительные возгласы и аплодисменты собравшихся. Первым приветственное слово предоставили самому старшему участнику, жителю села Сангиши Камалдину Донбузову, который от лица всех ногайских конников поздравил жителей поселка и приехавших сюда гостей с праздником, который, по его словам, несомненно, войдет в новейшую историю нашей Российской Федерации. «Благодаря вам, дорогие братья и сестры, мы преодолели этот путь и приехали сегодня к вам. Дай Аллах всем здоровья и благополучия, кто оказал посильную материальную и моральную помощь в организации и проведении такого масштабного мероприятия», – подчеркнул К.Донбузов.

Далее перед публикой выступил представитель кубанских ногайцев КЧР Арслан Исергиев, который от лица жителей ногайских селений республики приветствовал всех жителей Дагестана. «Раньше наши мудрые предки говорили, что ногаец без коня, как без крыльев. Мы, участники конного перехода, просим всех вас поддержать наш призыв и так же, как и мы, заняться разведением и развитием коневодства», – отметил он.

Здесь же представитель ногайских всадников из Чечни от имени всех участников конного перехода поблагодарил жителей Дагестана за оказанное теплое гостеприимство.

На праздничном мероприятии более содержательным, несколько эмоциональным, полным глубокого трагизма и бодрого оптимизма была речь 78-летнего почтенного старейшины из Кизлярского района Алимгазы Менлибаева, который рассказал о демографической проблеме ногайского народа. По его словам, в 1912 году в двух приставствах: Ачикулакском и Караногайском проживало более 250 тысяч ногайского населения. Однако, по его мнению, революция 1917 года и последующие за ним события особенный урон нанесли численности ногайского народа. «В итоге в 1946-47 годах в Ногайской степи осталось 46 тысяч ногайцев. Однако, благодаря сталинской политике, подчеркнул оратор, после войны в ногайских селах начали открываться интернаты, жизнь начала улучшаться и к 1969 году нас стало более 70 тысяч», – констатировал А.Менлибаев. Он призвал молодежь и молодое поколение внести свой посильный вклад в увеличение рождаемости и улучшения демографической обстановки в местах компактного проживания ногайского населения и изучения родного языка в школах.

Участников Всеногайского конного перехода также поздравили старейшина из Ногайского района, ветеран труда Енали Копиев, имам села Огузер Кизлярского района Магомед-хаджи, председатель Дагестанского регионального отделения федеральной национально-культурной автономии ногайского народа РФ Зейдулла Аджибайрамов, один из организаторов подобных мероприятий по развитию коневодства у ногайцев предприниматель Залимхан Ваисов. Они поблагодарили организаторов этого мероприятия и пожелали всем его участникам доброго здоровья и больших успехов. З.Аджибайрамов кроме всего отметил, что в прошлые века коневодство у ногайцев было одной из основ его экономики. Ногайские кони поставлялись во многие города России, а также напрямую в столицу – Москву.

«Сегодня наши ребята вновь загорелись желанием возродить исконное традиционное ногайское коневодство. Для широкой пропаганды этой своей благородной и очень необходимой в наше время идеи ногайские конники почти ежегодно организовывают подобные мероприятия, скачки с участием многих известных не только в республике, но и далеко за ее пределами мастеров конной верховой езды. Подобные мероприятия возрождают любовь к красоте, укрепляют дружбу и единство между народами, проживающими в разных регионах нашей Родины – России. Кроме всего этим мероприятием, мы также поддерживаем и наших земляков, мужественно выполняющих свой долг в наши дни на Донбассе, отважно участвуя в специальной военной операции российских войск в этом регионе», – отметил З.Аджибайрамов.

После приветствий и поздравлений состоялся большой праздничный концерт, на котором приняли участие известные солисты Государственного ногайского оркестра народных инструментов, детский хореографический ансамбль «Карлыгашлар» из села Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестана.

Источник: Голос степи