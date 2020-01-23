Нацпроекты в РД

В поселках Кировского района Махачкалы по нацпроекту появятся скверы

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В рамках реализации  национального проекта «Жилье и городская среда», который продлится до 2024 года, планируется строительство 4 скверов в населенных пунктах Кировского района города Махачкалы.

По словам Гянжеви Гаджибалаева, помощника главы Кировского района,  скверы будут построены в селах Красноармейское, Богатыревка, Сулак и Ленинкент.  В первых двух селах  строительство подобных объектов пройдет впервые.

Для  обсуждения плана строительства  данных мероприятий, глава Кировского района  столицы республики Салих Сагидов дал поручение своим заместителям встретиться с жителями этих сел.

Первые обсуждения проектов начались со встречи с жителями села Ленинкент.

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