В поселках Кировского района Махачкалы по нацпроекту появятся скверы

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который продлится до 2024 года, планируется строительство 4 скверов в населенных пунктах Кировского района города Махачкалы.

По словам Гянжеви Гаджибалаева, помощника главы Кировского района, скверы будут построены в селах Красноармейское, Богатыревка, Сулак и Ленинкент. В первых двух селах строительство подобных объектов пройдет впервые.

Для обсуждения плана строительства данных мероприятий, глава Кировского района столицы республики Салих Сагидов дал поручение своим заместителям встретиться с жителями этих сел.

Первые обсуждения проектов начались со встречи с жителями села Ленинкент.