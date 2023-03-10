В поселениях Хасавюртовского района продолжается разъяснительная работа о важности иммунизации против полиомиелита

В поселениях, общеобразовательных и дошкольных организациях Хасавюртовского района проходит разъяснительная работа с жителями и родителями учащихся о важности иммунизации против полиомиелита.

В ходе встреч медики разъясняют родителям важность и необходимость профилактики опасного вирусного инфекционного заболевания. Рассказывают о симптомах и последствиях заболевания, поясняют, в каком возрасте начинается вакцинация от полиомиелита, зачем она нужна, как часто ее проводят, каковы регламенты подготовки и проведения процедуры вакцинации. Родителям напомнили о проходящей в Республике туровой иммунизации против полиомиелита детей с 3 мес. до 9 лет включительно.

Отметим, что Туровая иммунизация против полиомиелита проводится в связи с низким охватом профилактическими прививками детей, для прекращения циркуляции полиовируса на территории республики. Снижение уровня коллективного иммунитета, выделение вируса из окружающей среды в условиях активной миграции населения создает риски ухудшения эпидемической ситуации и может привести к вспышке заболевания детей.

Для проведения вакцинации в основном предусмотрена живая оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), которая закапывается в рот ребенку (4 капли). Данная вакцина является одной из самых безопасных в мире и разработана легендарным Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Вакцина против полиомиелита, разработанная в институте Чумакова поставлялась более чем в 40 стран мира, фактически этой вакциной привит каждый 7 человек на планете земля. Туровая иммунизация (дополнительная доза) необходима для создания коллективного иммунитета, для того, чтобы не дать возможность вирусу циркулировать. Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребенок.