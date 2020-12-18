100-летие ДАССР, Общество

В посадке магнолий в Махачкале приняло участие руководство города

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В городе Махачкале, а также населённых пунктах городского округа в рамках подготовки к празднованию столетнего юбилея ДАССР проводится благоустройство двенадцати общественных территорий. 16 декабря на общественном пространстве по проспекту Акушинского при участии мэра Салмана Дадаева были высажены вечнозелёные магнолии. Однако, 2021 год знаменателен и для столицы республики, ибо в следующем году исполнится сто лет его названию — Махачкала. В связи с чем запланирован комплекс ремонтных мероприятий, в том числе и на улице Коркмасова и университетской площади.

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