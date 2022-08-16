В Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, внесены изменения, в соответствии с которыми в 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы заявителя и членов его семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор начиная с 1 марта 2022 года и которые признаны безработными, (т.е. имеют статус безработного или ищущего работу на момент подачи заявления). При этом ежемесячная выплата таким семьям назначается на 6 месяцев.

Кроме того, при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются среди прочих и компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 апреля 2022 года.