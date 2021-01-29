В порядок ежемесячной выплаты на первенца внесены изменения

☑️Министерство труда Дагестана продолжает осуществлять ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

☑️Так, с января по сентябрь 2020 года учреждениями Минтруда РД данное пособие выплачено 30 653 гражданам на общую сумму 2 661 922 885,38 рублей.

☑️С 27 октября текущего года в порядок осуществления данной выплаты внесены изменения. Так гражданам с детьми, достигшими в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года возраста одного года, полутора или двух лет, данная выплата назначается без повторной подачи заявления на срок до достижения ребенком возраста двух лет и трех лет соответственно.

☑️Данные изменения распространяются на граждан, чьи правоотношения возникли с 1 октября 2020 года.