В Польше выявили два новых варианта «омикрона»

Польские специалисты обнаружили два новых варианта омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», — сказал он.

По слова замминистра, его ведомство пока не знает, как эти варианты будут вести себя и какое течение болезни они дадут.

«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, — это должно остаться с нами, может быть не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», — заключил Краска.

Он добавил, что сейчас на «омикрон» приходится уже 96 процентов от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.

За время пандемии в Польше заболели COVID-19 более 5,4 миллиона человек, около 108 тысяч пациентов скончались.

Источник: РИА Новости