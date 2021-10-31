Вакцинация, Здравоохранение

В пик заболеваемости коронавирусной инфекцией врачи работают с нагрузкой

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Врачи поликлиник работают с большой нагрузкой, особенно в пики заболеваемости COVID-19: выехать на вызов к пациенту, провести осмотр, взять мазок на ПЦР к коронавирусу, сделать назначения.

Минздрав РД ещё раз проинструктировал все поликлиники, что лечение пациентов с подозрением на COVID-19 проводится на дому, в том числе взятие мазка на коронавирус, а при наличии показаний — в стационаре. При первых признаках ОРВИ не выходите из дома, сделайте вызов врача из участковой поликлиники.

Медики-трудяги в наших городах и сёлах каждый день на своём посту.

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