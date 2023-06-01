В первый день лета кизлярцы отправились на службу в армию

1 июня состоялась очередная отправка десяти новобранцев на службу в Вооруженные силы России РФ из Кизляра и Кизлярского района.

Военный призыв в России ведется два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Весенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах начался в России 1 апреля. Согласно тексту указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, в армию планируется направить 147 тысяч человек. Кампания затронет граждан от 18 до 27 лет.

Сегодня,1 июня состоялась очередная отправка десяти новобранцев на службу в Вооруженные силы России РФ из Кизляра и Кизлярского района. Призывников приветствовал военком по городам Кизляр. Южно-Сухокумск и Кизлярский район Рамазан Курамагомедов и заместитель начальника Кизлярской школы автошколы ДОСААФ Таныркулу Аликберу

Они отметили, что военнослужащим предстоит пройти одну из самых интересных и незабываемых школ – школу мужества, патриотизма и дисциплины, а также выразили уверенность, что наши солдаты станут достойными продолжателями великих ратных традиций, которые существуют веками в российской армии, станут настоящими защитниками нашей Родины.