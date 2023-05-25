В период летних каникул и отпусков отдыхающим необходимо соблюдать меры безопасности на воде и в горных территориях

Правила поведения на воде при купании
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода.
Купаться можно, если:
— После еды прошло 1,5-2 часа;
— Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
— Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
— Если не перегрелся перед этим на солнце;
— Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
— Температура воды выше +15 °С;
— Место для купания специально оборудовано.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.