В Перинатальном центре в Махачкале провели уникальную операцию

В Перинатальном центре в Махачкале провели уникальную для республики операцию. Хирургам удалось спасти женщину с высоким риском кровотечения. Пациентка поступила в центр с редкой патологией — несостоятельностью рубца на матке после перенесенных операций кесарева сечения. Ситуация осложнялась тем, что у нее наступила 4 беременность, которая прикрепилась в область рубца. Пациентке безуспешно сделали попытку опорожнения полости матки в одной из частных клиник Махачкалы.

Хирурги Перинатального центра иссекли рубец на матке, сохранив орган. Лапороскопию провели на сверхсовременном эндоскопическом оборудовании.

Женщина уже выписалась. Врачи говорят, что при желании через год она сможет родить малыша.