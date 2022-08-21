В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА «ДИНАМО» – «СКА-ХАБАРОВСК» БОЛЕЛЬЩИКОВ ЖДЕТ УНИКАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Канатоходец Камиль Мамаев (https://t.me/balance05) в перерыве игры пройдет по канату, протянутому между двумя противоположными трибунами «Анжи-Арены».

Автор номера – потомственный, уже в шестом поколении, канатоходец из знаменитого аула Цовкра-1 Кулинского района Дагестана.

Камиль Мамаев – нерядовой мастер. О нем снято несколько документалок и сюжетов – как российскими, так и зарубежными телекомпаниями. Он желанный гость на профильных фестивалях, его колоритные выступления способны украсить любой большой праздник.

На идею выступить на футбольном матче Камиль откликнулся охотно, проявив искреннюю заинтересованность. Более того, он сразу обозначил, что хотел бы посвятить свой проход по канату «болельщикам махачкалинского «Динамо» и каждому, кто неравнодушен к футболу».

Канатоходец не скрывает, что выступление на футбольном матче такого уровня – это еще и хороший способ привлечения внимания к древнему дагестанскому ремеслу.

«Канатоходство – это традиция, искусство, спорт, – говорит Мамаев. – Многовекторная, комплексная активность. И эту традицию следует возрождать, наполнять современными тенденциями и передавать следующему поколению. Это своего рода культурный код».

Камиль на самом деле последовательно заботится о сохранении этого культурного кода – обучает своему крутому ремеслу детей в специально созданной им школе.

В воскресенье, 21 августа, он выступит в перерыве матча «Динамо» – «СКА-Хабаровск» на стадионе «Анжи-Арена».

Напомним, матч шестого тура МЕЛБЕТ – Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «СКА-Хабаровском» начнется в 19:00. Вход на матч – бесплатный.