В субботу, 11 сентября, в Махачкале, в парке им. Ленинского Комсомола состоится благотворительный пробег «Нет границ возможностям!», проводимый в рамках конкурса «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина. Цель пробега – повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья путем проведения массовых спортивных мероприятий.

Организатором пробега является Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез», которая работает с августа 2006 года. Ее цель – повышение образовательного и культурного уровня детей и молодых людей с инвалидностью, их социальная интеграция и адаптация. Сотрудники организации регулярно проводят мероприятия, чтобы люди с ментальными и физическими нарушениями могли выйти из дома, проявить себя и найти досуг по душе.

Любой желающий может принять участие в пробеге в качестве участника, спонсора или активного зрителя. В рамках мероприятия состоится флешмоб, забеги на разные дистанции и концерт. Кроме того, к акции в онлайн-формате присоединятся друзья ДРООПИ «Жизнь без слез» – инклюзивное кафе «Огурцы» (г. Санкт-Петербург).

Начало мероприятия в 11:00 ч.