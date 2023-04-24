В отчёте министра туризма РД было отмечено неудовлетворительное санитарное состояние территории, прилегающей к рынку №2 г. Махачкалы

Главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение незамедлительно разобраться в ситуации и принять все меры для устранения проблемы.

«Санитарная очистка на прилегающей территории проводится регулярно, но через 2–4 часа картина повторяется – мусор складируется на тротуаре или дорожном полотне улиц Батырая, Дзержинского и переулка Белинского.

В первую очередь, мы выясним, заключены ли предпринимателями договоры на вывоз мусора.

Затем – кто именно систематически складирует этот мусор.

Будут приняты все меры: усилена работа по вывозу ТКО, санитарная очистка территории, проведена работа с предпринимателями», — отреагировал мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов на своей странице в телеграм.