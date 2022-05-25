В одном из горных районов Дагестана произошла массовая драка

Сегодня, 25 мая, перед зданием Ботлихской ЦРБ произошел конфликт между жителями сёл Ансалта и Рахата (около 30 человек). Конфликт связан с затянувшимся конфликтом по земельным правоотношениям, а именно спором о принадлежности земельных участков в 30 и 100 гектаров.

Данные споры на сегодняшний день являются объектами судебного разбирательства.

Конфликтующие стороны разведены сотрудниками ОМВД России по Ботлихскому району. После проведения разъяснительной беседы главой района Русланом Гамзатовым, все собравшиеся в настоящее время разошлись.

Глава района организовал собрания активов и представителей общественности сёл для обсуждения сложившейся ситуации с участием руководителей правоохранительных органов в целях недопущения дальнейшего продолжения противоправных действий.

Сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности инициаторов и участников происшедшего конфликта.